Στον Εθνικό η Ιόλη Μπενέκου

Με το σκουφάκι του Εθνικού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Ιόλη Μπενέκου.

Στην ομάδα του Πειραιά η 27χρονη αμυντικός θα είναι συμπαίκτρια με τη δίδυμη αδερφή της Άλκηστη.

Η ανακοίνωση:

Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά την απόκτηση της Ιόλης Μπενέκου, η οποία αποτελεί την τρίτη κατά σειρά προσθήκη του «Αυτοκράτορα» για φέτος.

Η Ιόλη Μπενέκου έχει λαμπρό παρελθόν με τις μικρές εθνικές ομάδες, είναι 27 ετών και αγωνίζεται ως αμυντικός φουνταριστού, ενώ έχει διακριθεί στο κολλεγιακό πρωτάθλημα επί σειρά ετών με το πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.

Με την εμπειρία της θα δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα που θα δημιουργήσει από το τέλος του φετινού καλοκαιριού και μετά ο Μάρκο Μίτσιτς. Η Ιόλη Μπενέκου πέρυσι ξεχώρισε με το σκουφάκι της ΑΕΚ.

Ίολη, καλωσόρισες στην «κυανόλευκη» οικογένεια!

Με την υπογραφή του συμβολαίου της, η Ιόλη Μπενέκου, δήλωσε αποκλειστικά στο ethnikoswaterpolo.gr:

«Χαίρομαι πολύ που γίνομαι μέλος του ιστορικού αυτού συλλόγου και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Δημήτρη Κολοβό και το νέο προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν με την επιλογή τους.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας καθώς και για το ότι θα ξανά παίξω συμπαίκτρια με την αδελφή μου (σ.σ Άλκηστη Μπενέκου). Ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να έχουμε μια εξαιρετική σεζόν και συνεργασία».

Who is Who:

Ημερομηνία Γέννησης: 31/01/94

Θέση: Αμυντικός φουνταριστού

Αθλητικές επιτυχίες:

2005-2013: Τρίτωνας Αμαρουσίου

2006-2007: Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών (Γεννημένες το ’92) – 6η θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεργέστης, Ιταλία

2007-2008: Εθνική Νέων Γυναικών (Γεννημένες το ’89)

Εθνική Νέων Γυναικών (Γεννημένες το ’91)

3η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα (Γενημμένες το ’93), Ισπανία

2008-2009: Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Εθνική Ομάδα (’93), Ουκρανία –

1η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Νεανιδων Εθνική Ομάδα (’93).

2009-2010: 5η θέση στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Εθνική Ομάδα,

1η θέση στο Τουρνουά Waterfly Emmen στην Ολλανδία Εθνική Ομάδα,

3η θέση στο Ευρωπαικό Τουρνουά Pythia Cup Εθνική Ομάδα,

2η θέση στο Νέων Γυναικών Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα (’91) Εθνική Ομάδα,

2η θέση στο Νεάνιδων (΄93) Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Εθνική Ομάδα

2010-2011: 1η θέση στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Νεάνιδων (’94), Ισπανία Εθνική Ομάδα

6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (’91), Εθνική Ομάδα

1η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικων (’93), Εθνική Ομάδα

2012-2013: 1η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Νεάνιδων (’94) Εθνική Ομάδα

2η θέση στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, Καλιφόρνια, Βραβείο All-American, Newcomer of the year.

2013-2014: 2η θέση στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, Καλιφόρνια – Βραβείο Most Valuable Player

2013-2015: 1η θέση στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, Καλιφόρνια

8η θέση στο NCAA Championship, UCLA

Βραβείο Most valuable Player

2018-2020: ΝΟ Λάρισας

2020-2021: ΑΕΚ

Ακαδημαϊκή καριέρα:

San Diego State University – Bachelor in Civil Engineering 2013-2018.