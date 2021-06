Στον Εθνικό η Μπενέκου

Η Άλκηστη Μπενέκου επέστρεψε στη γυναικεία ομάδα πόλο του Εθνικού όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Πειραιά.

Η 27χρονη φουνταριστή τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση:

«Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης με συναισθήματα χαράς ανακοινώνουν τη μεγάλη επιστροφή της Άλκηστις Μπενέκου στον «Αυτοκράτορα»!

Η 27χρονη φουνταριστός γυρίζει σε γνώριμα λημέρια καθώς φόρεσε το «κυανόλευκο» σκουφάκι τη σεζόν 2018-2019, ενώ επιστρέφει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης σε διασυλλογικό επίπεδο. Η Άλκηστη Μπενέκου μετά τον Εθνικό Πειραιώς αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Πλέον, αποτελεί εκ νέου κομμάτι της οικογένειας του «Αυτοκράτορα»!

Η Άλκηστη Μπενέκου θα αποτελέσει μια «χρυσή» λύση στα χέρια του Μάρκο Μίτσιτς, καθώς είναι μια αθλήτρια του υψηλότερου επιπέδου, με μεγάλη εμπειρία στις κορυφαίες διοργανώσεις, τόσο σε διασυλλογικό, όσο και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Άλκηστη, σε καλωσορίζουμε ξανά στον Εθνικό Πειραιώς!

Με την υπογραφή του συμβολαίου της, η Άλκηστη Μπενέκου, δήλωσε στο ethnikoswaterpolo.gr:

«Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω στον Εθνικό Πειραιώς και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Δημήτρη Κολοβό και το νέο προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους την επερχόμενη σεζόν.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ολυμπιακό για τα δύο πολύ όμορφα χρόνια και να τους ευχηθώ ότι καλύτερο».

Who is Who:

Ημερομηνία Γέννησης: 31/01/1994

Θέση: Φουνταριστός

Αθλητικές επιτυχίες:

2011-2012: Rookie of the year στην Α1 γυναικών (Τρίτων Αμαρουσίου).

2011: Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό (Γεν. 93′) με την Ελλάδα στη Μαδρίτη.

2012: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο (Γεν. 94′) με την Ελλάδα στο Περθ.

2013: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (Γεν. 93′) με την Ελλάδα στον Βόλο.

All-American τιμητικές διακρίσεις 2013-2014, 2014-2015, All-American Team 2018

2016: Κατάκτηση LEN Trophy με την ισπανική Ματαρό και Κυπελλούχος Ισπανίας.

2019-2020: Κυπελλούχος Ελλάδας (ΟΣΦΠ)

2019-2020: Πρωταθλήτρια Ελλάδας (ΟΣΦΠ)

2020-2021: Κυπελλούχος Ελλάδας (ΟΣΦΠ)

2020-2021: Πρωταθλήτρια Ελλάδας (ΟΣΦΠ)

2020-2021: Euroleague 1η θέση (ΟΣΦΠ)

Ακαδημαϊκή καριέρα:

Bachelor of Biological Sciences and Genetics, College of Liberal Arts and Sciences, Μάιος 2018 – Arizona State University, Tempe»