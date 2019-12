#waterpolo #LENChampionsLeague 💥 TOP FIVE GOALS 🤽‍♂️ 7th Round of LEN Champions League: 5️⃣ Konstantinos Mourikis (Olympiacos) 2nd - 05:34 - Olympiacos SFP 3 🆚 0 VK Jug AO 4️⃣ Nathan Power (Jadran) 3rd - 04:58 - VK Jadran Split - klupska stranica 4 🆚 8 Club Natació Atlètic-Barceloneta 3️⃣ Nicholas Constantin-Bicari (FTC) 3rd - 05:31 - OSC Waterpolo 5 🆚 6 FTC Vízilabda 2️⃣ Vladan Spaić (Jadran Carine) 2nd - 07:41 - Jadran Carine, Herceg Novi 4 🆚 0 Sintez Kazan 1️⃣️ Konstantin Kharkov (Mladost) 3rd - 04:04 - HAVK Mladost 🆚 Cercle des Nageurs de Marseille - Page Officielle See more ➡️➡️ https://lenchampionsleague.eurovisionsports.tv/