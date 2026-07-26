MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το αρχηγικό γκολ του Αργυρόπουλου και η αγκαλιά με τον Σκουμπάκη! (vid)

Πόλο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Αρχηγικό γκολ και γκολ από... χρυσάφι για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο να δίνει την τεράστια νίκη στην Ελλάδα και να το πανηγυρίζει έξαλλα με τον Σκουμπάκη.

Δείτε το βίντεο:

 

Το αρχηγικό γκολ του Αργυρόπουλου και η αγκαλιά με τον Σκουμπάκη! (vid)