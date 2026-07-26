Το αρχηγικό γκολ του Αργυρόπουλου και η αγκαλιά με τον Σκουμπάκη! (vid)

Αρχηγικό γκολ και γκολ από... χρυσάφι για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο να δίνει την τεράστια νίκη στην Ελλάδα και να το πανηγυρίζει έξαλλα με τον Σκουμπάκη.

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