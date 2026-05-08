Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Water Polo League

Η ώρα των ημιτελικών στη Water Polo League Ανδρών έφτασε, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης το Σάββατο 9 Μαΐου στις 17:00 στον Πειραιά, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Απόλλων Σμύρνης την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:00 στο Σεράφειο.

Η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί στις δύο νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Θέσεις 1-4

1οι ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Σάββατο 9/5

17:00 κολ. Πειραιά: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Κώστας Βασιλείου. Παρατητηρής: Κώστας Κυράνης. Αλυτάρχης: Βασίλης Λαγός.

Κυριακή 10/5

17:00 κολ. Σεράφειο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. Διαιτητές: Γιώργος Πολυχρονόπουλος, Γιώργος Κραβαρίτης. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Δημήτρης Γαλήνας.

Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο 16/5

17:00 κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Κυριακή 17/5

20:00 κολ.Σεράφειο: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ

3οι ΑΓΩΝΕΣ (αν χρειασθεί)

Σάββατο 23/5

17:00 κολ. Πειραιά: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

19:00 κολ. Σεράφειο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Οι ομάδες που θα συμπληρώσουν δύο νίκες προκρίνονται στους τελικούς των play off της Waterpolo League. Οι ηττημένοι θα αγωνισθούν για τις θέσεις 3-4.