Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Water Polo League

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης το Σάββατο 9 Μαΐου στις 17:00 στον Πειραιά, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Απόλλων Σμύρνης την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:00 στο Σεράφειο.
Η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί στις δύο νίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Θέσεις 1-4
1οι ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Σάββατο 9/5
17:00 κολ. Πειραιά: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Κώστας Βασιλείου. Παρατητηρής: Κώστας Κυράνης. Αλυτάρχης: Βασίλης Λαγός.
Κυριακή 10/5
17:00 κολ. Σεράφειο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. Διαιτητές: Γιώργος Πολυχρονόπουλος, Γιώργος Κραβαρίτης. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Δημήτρης Γαλήνας.
Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ
2οι ΑΓΩΝΕΣ
Σάββατο 16/5
17:00 κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Κυριακή 17/5
20:00 κολ.Σεράφειο: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ
3οι ΑΓΩΝΕΣ (αν χρειασθεί)
Σάββατο 23/5
17:00 κολ. Πειραιά: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
19:00 κολ. Σεράφειο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Οι ομάδες που θα συμπληρώσουν δύο νίκες προκρίνονται στους τελικούς των play off της Waterpolo League. Οι ηττημένοι θα αγωνισθούν για τις θέσεις 3-4.