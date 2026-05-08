Άμεση παραίτηση του προέδρου της ομοσπονδίας απαιτεί η εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Σερβίας - 11 παίκτες παραιτήθηκαν

Σοβαρή αναταραχή έχει ξεσπάσει στο σερβικό πόλο, καθώς έντεκα διεθνείς παίκτες της εθνικής ομάδας ανδρών ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να συνεχίσουν να αγωνίζονται με το εθνόσημο όσο στην προεδρία της Ομοσπονδίας παραμένει ο Σλόμπονταν Σόρο.

Η κατάσταση ήρθε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του ομοσπονδιακού προπονητή, Ούρος Στεβάνοβιτς. Οι πολίστες της Σερβίας, μέσω κοινής ανακοίνωσης που δημοσίευσαν και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Στην τοποθέτησή τους κατηγορούν τον Σόρο ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, η οποία έχει κατακτήσει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των παικτών που συνυπογράφουν την ανακοίνωση βρίσκονται οι Νίκολα Γιάκσιτς, Ντούσαν Μάντιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς, Σάβα Ραντέλοβιτς, Νεμάνια Βίτσο, Νίκολα Ντέντοβιτς και Βίκτορ Ράσοβιτς, καθώς και άλλα μέλη της ομάδας που ανέβηκε πρόσφατα στην κορυφή της Ευρώπης.