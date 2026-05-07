«Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών

Ο Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Waterpolo League Ανδρών και πλέον θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Η τελική τετράδα του πρωταθλήματος διαμορφώθηκε μετά τις νίκες της Βουλιαγμένης επί του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Σμύρνης απέναντι στον Πανιώνιο, με τις δύο σειρές να ολοκληρώνονται με σκορ 2-0.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη, ένα ζευγάρι που παραπέμπει στις κλασικές «μονομαχίες» των τελευταίων εννέα χρόνων στους τελικούς της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι τη φετινή σεζόν και ξεκινούν τη σειρά έχοντας τον τίτλο του φαβορί.

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ομάδα της Ριζούπολης συγκαταλέγεται στις μόλις δύο ομάδες που έχουν νικήσει φέτος τους «πράσινους», μαζί με τον Ολυμπιακό.

Οι σειρές των ημιτελικών αρχίζουν το Σάββατο (9/5), με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί στις δύο νίκες, ενώ οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Παπαστράτειο και στο Σεράφειο κολυμβητήριο.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης