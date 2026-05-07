Συνεχίζουν στο κυνήγι της παραμονής τα Χανιά, υποβιβάστηκε ο ΝΟ Πατρών

Τα Χανιά διατηρούν «ζωντανές» τις ελπίδες τους για παραμονή στη Waterpolo League ανδρών, «στέλνοντας» παράλληλα τον ΝΟ Πατρών στην Α2.

Η κρητική ομάδα επιβλήθηκε εύκολα με 19-10 και στο δεύτερο παιχνίδι της Α΄ φάσης των πλέι-άουτ, που έγινε το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, και με 2-0 νίκες εξασφάλισε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Εκεί, ο ΝΟΧ θα αντιμετωπίσει -με μειονέκτημα έδρας- τον ΟΦΘ σε μία σειρά από την οποία ο ηττημένος υποβιβάζεται, ενώ ο νικητής κερδίζει το δικαίωμα να διεκδικήσει την παραμονή του σε έναν νοκ-άουτ αγώνα μπαράζ, στην έδρα της δεύτερης ομάδας της β΄ κατηγορίας.

Στον αντίποδα, ο ΝΟΠ δεν μπόρεσε να εμφανιστεί ανταγωνιστικός στα ματς των πλέι-άουτ και έτσι ακολουθεί την ήδη υποβιβασμένη Λάρισα στην Α2, μετά από τριετή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία.