Ξενάκη: «Παλέψαμε μέχρι τέλους, η άμυνα δίνει τις νίκες»

Η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών έχασε με 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και πλέον θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου, στο αποψινό (3/5, 21:15) ματς με την Αυστραλία.

«Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι από το ημίχρονο και μετά. Στα δύο πρώτα οκτάλεπτα ήμασταν μέσα στο παιχνίδι όμως κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση αλλά και στην άμυνα επέτρεψαν στην αντίπαλό μας να ξεφύγει στο σκορ. Απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα όσο η Ολλανδία είναι δύσκολο να το ανατρέψεις. Κρατάω ότι το παλέψαμε μέχρι τέλους», είπε η Ελίνα Ξενάκη και πρόσθεσε για το επερχόμενο ματς με την Αυστραλία:

«Απέναντι στην Αυστραλία πρέπει να δούμε το αμυντικό σκέλος που μάς δίνει τις νίκες και την αυτοπεποίθηση για την επίθεση, όπου πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικές και να μη διστάζουμε διότι αυτό κάνουμε στα τελευταία ματς».

