Καταιγιστικός ο Απόλλων Σμύρνης, έκανε το 1-0 απέναντι στον Πανιώνιο

Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά των προημιτελικών της Water Polo League, επικρατώντας με 20-13 του Πανιωνίου στο Σεράφειο κολυμβητήριο και παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Νεοσμυρνιώτες. Με δυναμική εκκίνηση προηγήθηκε 5-0, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 7-2. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να επιστρέψει, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 10-5.

Στο δεύτερο μισό, η ομάδα του Τεό Λοράντου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά και φτάνοντας ακόμη και στο +8. Με πρωταγωνιστές τους Σολανάκη, Ντάουμπε και Μπογκντάνοβιτς, ο Απόλλων δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία μέχρι το τελικό 20-13.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων Σμύρνης έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου ήδη περιμένει ο Παναθηναϊκός. Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη Νέα Σμύρνη, με τον δεύτερο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 6 Μαΐου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο ομάδων, καθώς αμφότερες θα συμμετάσχουν στο Final-4 του Conference Cup στο Παλαιό Φάληρο, διεκδικώντας την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 3-3, 6-3, 5-4

Απόλλων Σμύρνης (Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος, Μύριλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 6, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος

Πανιώνιος (Δήμου): Πόρτερ, Μουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 2, Ανδριανόπουλος, Μουρίκης 3, Γούνας 5, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Ο. Καρατζάς, Μότσιας