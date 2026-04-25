Στα play off το Περιστέρι με… ήρωα Φλέγκα στη διαδικασία των πέναλτι

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Φλέγκα στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΓΣ Περιστερίου κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παλαιού Φαλήρου, επικρατώντας με 15-13 (11-11 στην κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι), σε νοκ άουτ αγώνα που διεξήχθη στο Ρέστειο κολυμβητήριο για τα play-in της Waterpolo League.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων εξασφάλισε έτσι την παρουσία της στα play off για τις θέσεις 5-8, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιο, διεκδικώντας την έξοδο στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, το Παλαιό Φάληρο θα έχει δεύτερη ευκαιρία, καθώς την Τετάρτη (29/4) θα κοντραριστεί με τον Υδραϊκό στο ίδιο κολυμβητήριο, με στόχο ένα εισιτήριο για τα play off.

Ο αγώνας είχε έντονες εναλλαγές. Η ομάδα του Κώστα Πασλή έδειξε να ελέγχει την κατάσταση, χτίζοντας προβάδισμα 8-3 στις αρχές της τρίτης περιόδου και 9-6 λίγο αργότερα. Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο η εικόνα άλλαξε, με τους φιλοξενούμενους να περνούν μπροστά με 11-9. Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο του Κώστα Βαμβακάρη αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσια (11-11) στα τελευταία δευτερόλεπτα, με γκολ του Κοντονή.

Στα πέναλτι, ο Φλέγκας αποδείχθηκε καθοριστικός, σταματώντας τις προσπάθειες των Καλή και Λιαπάκη, ενώ νωρίτερα ο Γαλανίδης είχε αποκρούσει εκτέλεση του Αλευρόπουλου. Το Περιστέρι ευστόχησε σε τέσσερις προσπάθειες και πανηγύρισε την είσοδό του στα play off.

Οκτάλεπτα: 2-2, 1-4, 5-3, 3-2. πεν: 2-4

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.