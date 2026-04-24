Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Final-4 του Conference Cup στο Ρέστειο

Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το Final-4 του Conference Cup, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέστειο κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο το διήμερο 2-3 Μαΐου.

Η προπώληση κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25 Απριλίου, με το ενδιαφέρον να είναι ήδη αυξημένο, καθώς δύο ελληνικές ομάδες, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος, συμμετέχουν στη διοργάνωση και διεκδικούν το τρόπαιο.

Ο Απόλλων Σμύρνης ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων, προσφέροντας τη δυνατότητα προπώλησης πριν από τους αγώνες, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση αναμένεται και από την πλευρά του Πανιωνίου.

Όσον αφορά το πρόγραμμα των αγώνων, το Σάββατο 2 Μαΐου ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τη Χόνβεντ στις 19:00, ενώ στις 21:15 ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με τη Ντε Άκερ. Την Κυριακή 3 Μαΐου θα διεξαχθούν οι τελικοί, με τον μικρό τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 18:30 και τον μεγάλο τελικό για τις 21:00.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 10 ευρώ για κάθε ημέρα, με ένα εισιτήριο να καλύπτει και τους δύο αγώνες της ίδιας ημέρας. Παιδιά έως 12 ετών θα έχουν δωρεάν είσοδο, ενώ δεν θα ισχύσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Η μεγάλη ώρα του Final 4 του Conference Cup για τον Απόλλωνα Σμύρνης , πλησιάζει. Το επόμενο διήμερο 2-3 Μαΐου στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου η… αμφίβια «ελαφρά ταξιαρχία» θα δώσει τη δική της «μάχη» για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ήδη η αδρεναλίνη έχει αρχίσει να… χτυπά στο «κόκκινο».

Το ενδιαφέρον του κόσμου των «κυανόλευκων» είναι τεράστιο και γι’ αυτό αποφασίστηκε από τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου να υπάρξει, πέραν της δυνατότητας αγοράς εισιτηρίων ανήμερα των αναμετρήσεων στο Ρέστειο, και προπώληση που θα αφορά τους φιλάθλους του Απόλλωνα Σμύρνης.

Τα σημεία της προπώλησης

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Τεό Λοράντου αντιμετωπίζει το Σάββατο 2 Μαΐου στον 1ο Ημιτελικό την ουγγρική Χόνβεντ στις 7 μ.μ., ενώ οι Τελικοί για την Κυριακή 3 Μαΐου είναι προγραμματισμένοι για τις 6:30 μ.μ. (μικρός, για το χάλκινο μετάλλιο) και στις 9 μ.μ. (Τελικός). Στον 2ο Ημιτελικό του Σαββάτου 2 Μαΐου ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στις 9:15 μ.μ. την ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια.

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, πως για κάθε ημέρα του Final 4 του Conference Cup, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, θα υπάρχει Γενική είσοδος 10 ευρώ. Θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο με το οποίο ο κάτοχός του θα μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο 2 Μαΐου και τους δύο Ημιτελικούς, ενώ ενιαίο εισιτήριο, στην ίδια τιμή, των 10 ευρώ, θα ισχύει και για την Κυριακή 3 Μαΐου για τους δύο Τελικούς. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα εισέρχονται στο κολυμβητήριο δωρεάν, ενώ τονίζεται πως για το Final 4 δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας.

Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, λοιπόν, ανακοινώνει πως από αύριο (25/4) ξεκινά προπώληση εισιτηρίων και για τις δύο ημέρες του Final 4 για τους φιλάθλους των «κυανόλευκων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου. Τα σημεία και οι ημερομηνίες διάθεσης έχουν ως εξής:

1) Σάββατο 25 Απριλίου – Σεράφειο: Θα διατίθενται εισιτήρια για το Final 4 του Conference στους φιλάθλους του Απόλλωνα από τις 7 μ.μ., μία ώρα, δηλαδή, πριν την έναρξη του αυριανού 1ου Προημιτελικού της Water Polo League με τον Πανιώνιο μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης.

2) Κυριακή 26 Απριλίου – Γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας», Ριζούπολη: Θα διατίθενται εισιτήρια για το Final 4 του Conference μισή ώρα πριν την έναρξη (και μέχρι τη λήξη) του αγώνα της πρωτοπόρου του 2ου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ ποδοσφαιρικής μας ομάδας με τον ΓΣ Αργυρούπολης για την 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 16:30, με τις ευχές μας για μία ακόμη κυανόλευκη νίκη!

3) Από Δευτέρα 27 Απριλίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου από τις 6 μ.μ. έως και τις 9 μ.μ. από τα γραφεία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» στη Ριζούπολη».