Conference Cup: Το πρόγραμμα του Final-4 στο Ρέστειο το διήμερο 2-3 Μαΐου!

Το διήμερο 2-3 Μαΐου, το Ρέστειο Κολυμβητήριο θα φιλοξενήσει το πρώτο Final-4 του Conference Cup, μιας νέας διοργάνωσης της European Aquatics.

Ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδεσπότης, έχοντας τη συνδρομή του Πανιωνίου, φιλοξενεί στο Ρέστειο κολυμβητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το 1ο Final-4 του Conference Cup.

Τέσσερις ομάδες, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος, η ουγγρική Χόνβεντ και η ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια, που πήραν μέσω των προκριματικών και Προημιτελικών γύρων την πρόκριση στο Final 4, θα διεκδικήσουν το διήμερο 2-3 Μαΐου το «στέμμα» του Κυπελλούχου Ευρώπης.

Η διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στη χώρα Final-4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην ανδρική υδατοσφαίριση.

Αγωνιστικά, το Σάββατο 2 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ενώ την Κυριακή 3 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί ο πρώτος κάτοχος του Conference Cup. Το τρόπαιο θα απονεμηθεί το βράδυ της Κυριακής.

Ο Απόλλων Σμύρνης στοχεύει στη δεύτερη ευρωπαϊκή διάκριση μετά την κατάκτηση του Challenger Cup το 2023, ενώ ο Πανιώνιος κυνηγά το πρώτο του τρόπαιο, έχοντας ήδη φτάσει δύο φορές κοντά με παρουσίες σε τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Από την πλευρά τους, οι ξένες ομάδες φέρνουν τη δική τους δυναμική, με τη Χόνβεντ να έχει πλούσια ιστορία και τη Ντε Άκερ να ανεβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Το πρόγραμμα του Final 4 του Conference Cup

Σάββατο 2 Μαΐου

19:00 1ος Ημιτελικός: Endo Plus Service Honvend – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

21:15 2ος Ημιτελικός: De Akker Bologna – Πανιώνιος ΓΣΣ

Κυριακή 3 Μαΐου

18:30 Μικρός Τελικός (θέσεις 3-4): Ηττημένος 1ου Ημιτελικού – Ηττημένος 2ου Ημιτελικού

21:00 Τελικός: Νικητής 1ου Ημιτελικού – Νικητής 2ου Ημιτελικού

Τα εισιτήρια του Final 4

Με απόφαση των διοργανωτών για κάθε ημέρα του Final 4 του Conference Cup θα υπάρχει Γενική είσοδος 10 ευρώ. Θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο με το οποίο ο κάτοχός του θα μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο 2 Μαΐου και τους δύο Ημιτελικούς, ενώ ενιαίο εισιτήριο, στην ίδια τιμή, των 10 ευρώ, θα διατίθεται και την Κυριακή 3 Μαΐου για τους δύο Τελικούς. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα εισέρχονται στο κολυμβητήριο δωρεάν.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα δύο εκδοτήρια στις δύο εισόδους του Ρέστειου κολυμβητηρίου στο Παλαιό Φάληρο τις ημέρες του Final 4 (2-3 Μαΐου). Η διάθεσή τους θα ξεκινά μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα. Επιπλέον τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και προπώληση των εισιτηρίων για τους αγώνες του διημέρου, για την οποία θα ενημερωθείτε σύντονα με νεότερη ανακοίνωση.