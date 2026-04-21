Για το «22 στα 22» ο Ολυμπιακός, φινάλε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος

Τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνει, την Τρίτη (21/4), η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι ερυθρόλευκες υποδέχονται τον ΝΟ Ρεθύμνου στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το ματς της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Water Polo League, με στόχο τη νίκη και το «22 στα 22».

Η Αμπι Αντριους δήλωσε: «Μπροστά μας έχουμε το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου κόντρα στην ομάδα του Ρεθύμνου. Τους τελευταίους μήνες, είμαστε σε καλή κατάσταση. Ανυπομονούμε και είμαστε ενθουσιασμένες για το αυριανό ματς, για να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος της σεζόν».