Χωρίς δυσκολίες η Βουλιαγμένη στο φινάλε της κανονικής περιόδου

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο την κανονική περίοδο της Waterpolo League Γυναικών, επικρατώντας με άνεση της ΝΕ Πατρών με σκορ 17-6 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κικής Λιόση πέτυχε τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της και συνολικά την εικοστή στο πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας 60 βαθμούς που της χάρισαν τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά των play off, όπου θα έχει και το πλεονέκτημα έδρας.

Από την άλλη πλευρά, η ΝΕ Πατρών τερμάτισε ένατη με 16 βαθμούς και θα παλέψει για την παραμονή της μέσω των play out.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Βουλιαγμένη μπήκε δυνατά αλλά χωρίς να ξεφύγει από νωρίς, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με μικρό προβάδισμα. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και με επιμέρους σκορ που της επέτρεψε να φτάσει στο 8-2 πριν το ημίχρονο, έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο μισό η Βουλιαγμένη διατήρησε τον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά και φτάνοντας μέχρι και σε διψήφιο προβάδισμα λίγο πριν τη λήξη. Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια έως το τέλος, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 17-6.

Οκτάλεπτα: 3-1, 5-2, 5-1, 2-1

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.