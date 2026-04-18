Με άνεση ο Ολυμπιακός απέναντι στον Πανιώνιο

Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Πανιώνιο, επικρατώντας με 17-6 στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 21η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών.

Η ομάδα του Πειραιά έκανε το «21 στα 21» στο πρωτάθλημα και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, μαζί με το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς των play off.

Ο Πανιώνιος, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 37 βαθμούς και βρίσκεται προσωρινά στην πέμπτη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί στα προημιτελικά με μειονέκτημα έδρας.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο μόνο στην πρώτη περίοδο (2-1). Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό, έπαιξε δυνατή άμυνα και εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό μπλοκάρισμα του Πανιωνίου, που έμεινε χωρίς γκολ για περίπου 13 λεπτά. Έτσι, η διαφορά άνοιξε γρήγορα (15-2), ενώ έφτασε μέχρι και τα 14 γκολ στο τέταρτο οκτάλεπτο (17-3), πριν διαμορφωθεί το τελικό 17-6.

Οκτάλεπτα: 2-1, 8-1, 5-1, 2-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.