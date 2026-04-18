MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Τα βλέμματα στον Άλιμο στη Waterpolo League Γυναικών

Πόλο
0
Η αναμέτρηση του Αλίμου με τον Εθνικό ξεχωρίζει στο αυριανό (18/4) πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Η γηπεδούχος ομάδα χρειάζεται τη νίκη για να «σφραγίσει» τη θέση της στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των πλέι-οφ, ενώ από την πλευρά του το πειραϊκό συγκρότημα χρειάζεται τους βαθμούς για να εξασφαλίσει ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ, αφήνοντας πίσω του τον Πανιώνιο. Αν δεν τα καταφέρουν αύριο, οι «κυανόλευκες» θα έχουν άλλη μία ευκαιρία την Τρίτη (21/4), στο εκτός έδρας ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη ΝΕ Πατρών.

Ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, φιλοξενεί τον Πανιώνιο, ο οποίος με τη σειρά του ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του (έδωσε πρόωρα χθες το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη Βουλιαγμένη) και περιμένει κάποιο... δώρο για να μπει στα πλέι-οφ.

Τους αγώνες της στην κανονική περίοδο ολοκληρώνει και η -σίγουρα δεύτερη- Βουλιαγμένη, φιλοξενώντας τη ΝΕ Πατρών, η Γλυφάδα παίζει στο Ηράκλειο με τον ουραγό ΝΟ Ρεθύμνου και αναμένεται να «σφραγίσει» τη θέση της στην πρώτη τετράδα, ενώ ο ΠΑΟΚ, με νίκη επί των Χανίων στο Ποσειδώνιο, «κλειδώνει» τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ.

Στην Πάτρα, τέλος, ο τοπικός ΝΟΠ φιλοξενεί την Ηλιούπολη σε ένα παιχνίδι... πρόβα τζενεράλε για τις δύο ομάδες, που θα μονομαχήσουν στα πλέι-άουτ, διεκδικώντας την παραμονή τους στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

«Π. Καπαγέρωφ»     14:00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος (Μπιράκης, Παπαδάκη)

Ηρακλείου          15:30 Ρέθυμνο-Γλυφάδα (Αχλαδιώτης, Συγγενιώτη)

ΝΟΒ                16:00 Βουλιαγμένη-ΝΕ Πατρών (Βόσικας, Μπουδραμή)

«Αντ. Πεπανός»     17:00 ΝΟ Πατρών-Ηλιούπολη (Μπουδραμής, Χατζηγούλας)

Ποσειδώνιο         18:15 ΠΑΟΚ-Χανιά (Σπανούδης, Παπαδάκης)

Αλίμου             18:30 Άλιμος-Εθνικός (Μαρκοπούλου, Δασκαλοπούλου)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
                  ΤΕΡΜ.   Β.
Ολυμπιακός       414-153  60
Βουλιαγμένη      364-174  57 -21αγ.
Γλυφάδα          256-212  40
Άλιμος           265-223  40
Πανιώνιος        256-225  37 -21αγ.
Εθνικός          296-204  36
ΠΑΟΚ             325-276  36
Χανιά            182-260  21
ΝΕ Πατρών        195-289  16
Ηλιούπολη        161-307   9
ΝΟ Πατρών        167-350   6
Ρέθυμνο          181-389   3

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Τα βλέμματα στον Άλιμο στη Waterpolo League Γυναικών