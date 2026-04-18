Τα βλέμματα στον Άλιμο στη Waterpolo League Γυναικών

Η αναμέτρηση του Αλίμου με τον Εθνικό ξεχωρίζει στο αυριανό (18/4) πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Η γηπεδούχος ομάδα χρειάζεται τη νίκη για να «σφραγίσει» τη θέση της στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των πλέι-οφ, ενώ από την πλευρά του το πειραϊκό συγκρότημα χρειάζεται τους βαθμούς για να εξασφαλίσει ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ, αφήνοντας πίσω του τον Πανιώνιο. Αν δεν τα καταφέρουν αύριο, οι «κυανόλευκες» θα έχουν άλλη μία ευκαιρία την Τρίτη (21/4), στο εκτός έδρας ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη ΝΕ Πατρών.

Ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, φιλοξενεί τον Πανιώνιο, ο οποίος με τη σειρά του ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του (έδωσε πρόωρα χθες το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη Βουλιαγμένη) και περιμένει κάποιο... δώρο για να μπει στα πλέι-οφ.

Τους αγώνες της στην κανονική περίοδο ολοκληρώνει και η -σίγουρα δεύτερη- Βουλιαγμένη, φιλοξενώντας τη ΝΕ Πατρών, η Γλυφάδα παίζει στο Ηράκλειο με τον ουραγό ΝΟ Ρεθύμνου και αναμένεται να «σφραγίσει» τη θέση της στην πρώτη τετράδα, ενώ ο ΠΑΟΚ, με νίκη επί των Χανίων στο Ποσειδώνιο, «κλειδώνει» τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ.

Στην Πάτρα, τέλος, ο τοπικός ΝΟΠ φιλοξενεί την Ηλιούπολη σε ένα παιχνίδι... πρόβα τζενεράλε για τις δύο ομάδες, που θα μονομαχήσουν στα πλέι-άουτ, διεκδικώντας την παραμονή τους στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 «Π. Καπαγέρωφ» 14:00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος (Μπιράκης, Παπαδάκη) Ηρακλείου 15:30 Ρέθυμνο-Γλυφάδα (Αχλαδιώτης, Συγγενιώτη) ΝΟΒ 16:00 Βουλιαγμένη-ΝΕ Πατρών (Βόσικας, Μπουδραμή) «Αντ. Πεπανός» 17:00 ΝΟ Πατρών-Ηλιούπολη (Μπουδραμής, Χατζηγούλας) Ποσειδώνιο 18:15 ΠΑΟΚ-Χανιά (Σπανούδης, Παπαδάκης) Αλίμου 18:30 Άλιμος-Εθνικός (Μαρκοπούλου, Δασκαλοπούλου)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 414-153 60

Βουλιαγμένη 364-174 57 -21αγ.

Γλυφάδα 256-212 40

Άλιμος 265-223 40

Πανιώνιος 256-225 37 -21αγ.

Εθνικός 296-204 36

ΠΑΟΚ 325-276 36

Χανιά 182-260 21

ΝΕ Πατρών 195-289 16

Ηλιούπολη 161-307 9

ΝΟ Πατρών 167-350 6

Ρέθυμνο 181-389 3

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ