Δυνατό τεστ για την Εθνική Γυναικών απέναντι στην Ουγγαρία στο ΟΑΚΑ

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Γυναικών της Ελλάδας, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στη Σιγκαπούρη, ετοιμάζεται για μια σημαντική κοινή προετοιμασία με την ισχυρή Ουγγαρία, η οποία αναδείχθηκε φέτος δευτεραθλήτρια Ευρώπης.

Η προετοιμασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής των δύο ομάδων στο προκριματικό του World Cup, που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ από 1 έως 6 Μαΐου 2026.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ένα επίσημο φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:00, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω της Ticketmaster στην τιμή των 10 ευρώ. Για παιδιά έως 16 ετών, η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Παράλληλα, η ΚΟΕ θα τιμήσει τις αθλήτριες της ιστορικής Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί επίσης τα μέλη της πρώτης Εθνικής Γυναικών, η οποία δημιουργήθηκε το 1989 και συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βόννης.

Επιπλέον, θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον πρόεδρο της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουγγαρίας, Νόρμπερτ Μάνταρας.