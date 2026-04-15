Άνετη νίκη στη Νέα Σμύρνη για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του στη Waterpolo League, επικρατώντας του Πανιωνίου με 22-13 στη Νέα Σμύρνη, σε εξ αναβολής αγώνα της 6ης αγωνιστικής στη Β΄ Φάση. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς διατήρησε το απόλυτο, φτάνοντας τις 21 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, αποκτώντας σημαντική διαφορά ήδη από το πρώτο μισό του αγώνα (12-6). Στη συνέχεια διαχειρίστηκαν άνετα το προβάδισμά τους, το οποίο έφτασε μέχρι και τα εννέα γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Στο επιθετικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός είχε πολλές λύσεις, με 11 διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζάλανκι με τέσσερα τέρματα, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Κάκαρης, Παπαναστασίου και Νικολαΐδης με τρία γκολ ο καθένας. Από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Μπιτσάκος, που σημείωσε τέσσερα γκολ.

Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 63 βαθμούς, «κλειδώνοντας» μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλό τους, ενώ ο Πανιώνιος παρέμεινε έκτος με 36. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά των έξι βαθμών από τον Παναθηναϊκό.

Το ντέρμπι των δύο «αιωνίων» ακολουθεί το Σάββατο (18/04, 18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Σεράφειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Οκτάλεπτα: 3-5, 3-7, 3-3, 4-7

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζάλας, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς Σ., Παπάκος 2, Τρασάι, Μπιτσάκος Α. 4, Τάκατα 1, Μουρίκης 1, Γούνας 2, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Καρατζάς Ο., Μότσιας 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γουβής, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ G1 (σε 21 αγώνες)