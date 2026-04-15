Άνετη νίκη στη Νέα Σμύρνη για τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, αποκτώντας σημαντική διαφορά ήδη από το πρώτο μισό του αγώνα (12-6). Στη συνέχεια διαχειρίστηκαν άνετα το προβάδισμά τους, το οποίο έφτασε μέχρι και τα εννέα γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο.
Στο επιθετικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός είχε πολλές λύσεις, με 11 διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζάλανκι με τέσσερα τέρματα, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Κάκαρης, Παπαναστασίου και Νικολαΐδης με τρία γκολ ο καθένας. Από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Μπιτσάκος, που σημείωσε τέσσερα γκολ.
Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 63 βαθμούς, «κλειδώνοντας» μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλό τους, ενώ ο Πανιώνιος παρέμεινε έκτος με 36. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά των έξι βαθμών από τον Παναθηναϊκό.
Το ντέρμπι των δύο «αιωνίων» ακολουθεί το Σάββατο (18/04, 18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Σεράφειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.
Οκτάλεπτα: 3-5, 3-7, 3-3, 4-7
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζάλας, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς Σ., Παπάκος 2, Τρασάι, Μπιτσάκος Α. 4, Τάκατα 1, Μουρίκης 1, Γούνας 2, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Καρατζάς Ο., Μότσιας 1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γουβής, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ G1 (σε 21 αγώνες)
- Ολυμπιακός 63
- Παναθηναϊκός 57
- Απόλλων Σμύρνης 51
- Βουλιαγμένη 48
- ΠΑΟΚ 36
- Πανιώνιος 36
- Παλαιό Φάληρο 22
- Περιστέρι 21