Η Ελλάδα κόντρα στην Αυστραλία στα προημιτελικά του World Cup στο Σίδνεϊ

Η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα λάβει χώρα στο Σίδνεϊ από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου.

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η ελληνική αποστολή θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια χώρα, την Εθνική Αυστραλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των Division 1 και Division 2, διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια της οκτάδας, με την Ελλάδα να τερματίζει στην τρίτη θέση και να πέφτει πάνω στους Αυστραλούς, σύμφωνα με το σύστημα διασταυρώσεων της World Aquatics.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών είναι: Ισπανία - Γεωργία, Ουγγαρία - Κροατία και Ιταλία - Μαυροβούνιο.

Στα ημιτελικά, ο νικητής του Ισπανία-Γεωργία θα παίξει με εκείνον του Ουγγαρία- Κροατία, ενώ το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τα Ιταλία-Μαυροβούνιο και Ελλάδα-Αυστραλία.

Εφόσον η Ελλάδα ξεπεράσει το εμπόδιο της Αυστραλίας, θα βρεθεί αντιμέτωπη στα ημιτελικά με τον νικητή του πολύ δυνατού ζευγαριού Ιταλία -Μαυροβούνιο.