Το Μαυροβούνιο αντίπαλος της εθνικής στον προημιτελικό του World Cup

Το Μαυροβούνιο θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στην τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ.

Η ομάδα του Ντέγιαν Σάβιτς νίκησε 19-17 τη Γεωργία και κατέλαβε την πρώτη θέση στη Division 2 των προκριματικών, που ολοκληρώθηκε χθες (13/4) στη Μάλτα. Αμφότερες οι φιναλίστ εξασφάλισαν το ειαιτήριο για τα τελικά, όπου το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ελλάδα και η Γεωργία την Ιταλία (3η και 2η αντίστοιχα στην Division 1). Η Ισπανία, που κατέλαβε την πρώτη θέση στην Αλεξανδρούπολη, θα παίξει με την Αυστραλία (η οποία μετέχει στην τελική φάση ως οικοδέσποινα), ενώ το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών θα φέρει αντιμέτωπες την Ουγγαρία και την Κροατία (4η και 5η αντίστοιχα στην Αλεξανδρούπολη).

Οι αναμετρήσεις της Division 2, στη Μάλτα, ολοκληρώθηκαν με ένα δυσάρεστο -πλην αναμενόμενο- γεγονός. Η Ουκρανία αρνήθηκε να αγωνιστεί στο παιχνίδι για τις θέσεις 7-8, απέναντι στην ομάδα των Ανεξάρτητων Αθλητών από τη Ρωσία, με το ματς να κατακυρώνεται με 5-0 εις βάρος των Ουκρανών. Η επιστροφή των Ρώσων αθλητών σε διεθνή διοργάνωση ομαδικού αθλήματος, έστω και χωρίς το όνομα και τα διακριτικά της χώρας, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μακρύς δρόμος για την επάνοδο στην κανονικότητα...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ