O Ολυμπιακός νίκησε την Σαμπαντέλ και είναι πιο κοντά στους «4» του Champions League!

Ολυμπιακός με εμφατική εκτός έδρας νίκη επιβλήθηκε της Σαμπαντέλ (17-12) και πλησιάζει στο στόχο πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League γυναικών.

Με κυριαρχική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο παιχνίδι της Ισπανίας. Οι «ερυθρόλευκες» έλεγξαν τον ρυθμό και «έχτισαν» διαφορά που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το τέλος.

Πρώτη σκόρερ η Άμπι Άντριους με 5 γκολ, ενώ σημαντική συμβολή είχε και η Στεφανία Σάντα με 3.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3

Σκόρερ Ολυμπιακού: Άντριους 5, Σάντα 3, Τριχά 2, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Σέκουλιτς 2, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1.