Πρώτο βήμα για το Final 4 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Σαμπαντέλ

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ισπανία απέναντι στη Σαμπαντέλ (13:00), στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League πόλο Γυναικών. Η ελληνική ομάδα επιδιώκει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα ή μια διαφορά σκορ που θα της δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 16ης Μαΐου και της μάχης για την πρόκριση στο Final 4.

Η αναμέτρηση των δύο συλλόγων το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4, 13:00) θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο εμβληματικά ντέρμπι του ευρωπαϊκού γυναικείου πόλο. Και όχι τυχαία, αφού Ολυμπιακός και Σαμπαντέλ έχουν κατακτήσει μαζί 10 από τους τελευταίους 15 τίτλους της διοργάνωσης (επτά οι Ισπανίδες, τρεις οι «ερυθρόλευκες»). Στο ίδιο διάστημα έχουν συναντηθεί σε τέσσερις τελικούς και δύο ημιτελικούς, με τις νίκες να μοιράζονται ισορροπημένα. Επιπλέον, έχουν τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές σε προημιτελικά διπλών αγώνων, με τον Ολυμπιακό να παίρνει δύο προκρίσεις (το 2010 και το 2021) και τη Σαμπαντέλ μία (το 2014).

Ωστόσο, η ισπανική ομάδα βρίσκεται πλέον σε φάση ανανέωσης, έχοντας περιορίσει σημαντικά το μπάτζετ της. Από το περσινό ρόστερ υψηλού επιπέδου έχουν παραμείνει λίγες βασικές μονάδες, όπως η Σιμόνε Φαν ντε Κράατς και η Τάρα Πρέντις, ενώ αποχώρησαν αρκετές κορυφαίες παίκτριες διεθνούς κλάσης. Οι νέες προσθήκες, παρότι αξιόλογες, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καλύψουν πλήρως το κενό, κάτι που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της ομάδας.

Στη φάση των ομίλων συγκέντρωσε μόλις οκτώ βαθμούς και προκρίθηκε ουσιαστικά χάρη στη νίκη της στα πέναλτι επί της Οριζόντε στην Κατάνια. Στο ισπανικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 15 νίκες και 3 ήττες, ενώ στον τελικό του Κυπέλλου ηττήθηκε από τη Σαντ Αντρέου. Στο ρόστερ έχει επιστρέψει και η Τζούντιθ Φόρκα μετά από απουσία λόγω τραυματισμού και εγκυμοσύνης, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στα προηγούμενα υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν η Νόρα Ντεμπρετσένι από την Ουγγαρία και ο Ρούμπεν Γκαρσία από την Ελβετία.

Παράλληλα, το Μεγάλο Σάββατο διεξάγονται και οι υπόλοιποι πρώτοι προημιτελικοί. Στον ουγγρικό «εμφύλιο», η Φερεντσβάρος εμφανίζεται ως το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην Ουίπεστ, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Σαντ Αντρέου – Βουλιαγμένη. Στο άλλο ζευγάρι, Ματαρό και Ρόμα διεκδικούν την πρόκριση που διασταυρώνεται με εκείνη του Ολυμπιακού.

Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης:

Σαντ Αντρέου – Βουλιαγμένη 11-11 (10/4)

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός (11/4)

Ματαρό – Ρόμα (11/4)

Φερεντσβάρος – Ουίπεστ (11/4)

Οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 16 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final 4 της Μάλτας (10-12 Ιουνίου) θα προκύψουν ως εξής: