Η Βουλιαγμένη απέσπασε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη, μένοντας στο 11-11 απέναντι στη Σαντ Αντρέου στον πρώτο προημιτελικό του LEN Champions League Γυναικών. Έτσι, η πρόκριση στο Final-4 θα κριθεί στη ρεβάνς στον Λαιμό.

Ο ΝΟΒ απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, και διατηρεί ακέραιες τις πιθανότητές του για πρόκριση στο Final-4, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί στον Λαιμό στις 16 Μαΐου, με στόχο την παρουσία του στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα (10-12/6).

Πρώτη σκόρερ για τη Βουλιαγμένη ήταν η Μόλχάουζεν με τρία γκολ.

Το ματς

Η ομάδα της Κικής Λιόση μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς. Παρά το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων, η Βουλιαγμένη αντέδρασε άμεσα και με ένα εξαιρετικό πρώτο οκτάλεπτο πήρε διαφορά τριών τερμάτων (1-4), δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις της.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ΝΟΒ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε μέχρι το +5 (2-7). Ωστόσο, η Σαντ Αντρέου αντέδρασε, μειώνοντας τη διαφορά πριν το ημίχρονο (5-7), εκμεταλλευόμενη κυρίως τις επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω.

Το τρίτο οκτάλεπτο είχε έντονο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Η ισπανική ομάδα πλησίασε και ισοφάρισε, όμως η Βουλιαγμένη βρήκε λύσεις στην επίθεση και διατήρησε το προβάδισμα (8-10), με τη Μόλχάουζεν να δίνει κρίσιμες λύσεις.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχες πίεσαν περισσότερο και κατάφεραν να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά (11-10). Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση, με τη Μόλχάουζεν να φέρνει ξανά το ματς στα ίσα. Στα τελευταία λεπτά, η άμυνα της Βουλιαγμένης και οι καθοριστικές επεμβάσεις της Κοτσιώνη κράτησαν το αποτέλεσμα, με αποκορύφωμα την απόκρουση σε πέναλτι λίγο πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 4-3, 3-3, 3-1

Σαντ Αντρέου (Χάβι Αθνάρ): Γκόμεζ Πέρεθ, Άντον 2, Χούτε, Αρ. Ρουίθ 3, Φάρε 1, Πέρεζ, Έλ. Ρουίθ 1, Μουνιόθ 2, Πέντλεϊ, Κάμους 1, Παλάσιο, Γουίλιαμς 1, Τέρε Μάρτι (8/19, 42.1%) Λατόρε.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη (9/20, 45%), Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 1, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 3, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.

Το πανόραμα των προημιτελικών

Μ. Παρασκευή (10/4)

Σαντ Αντρέου-Βουλιαγμένη 11-11

Μ. Σάββατο (11/4)

13:00 Σαμπαντέλ-Ολυμπιακός

12:00 Ματαρό-Ρόμα

21:00 Φερεντβάρος-Ουίπεστ

Οι επαναληπτικοί θα γίνουν στις 16 Μάη.