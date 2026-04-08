H Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία για την πρόκριση στο World Cup!

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, έχοντας ως βασικό στόχο την είσοδο στην τετράδα του προκριματικού τουρνουά του World Cup. Μετά τη σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σερβία (16-15 από 7-15), το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έχει πλέον τον έλεγχο της κατάστασης.

Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ολλανδία στην 3η αγωνιστική του Α’ Ομίλου τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04, 17:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), σε μια αναμέτρηση που ουσιαστικά κρίνει την πρόκριση. Με νίκη, η Ελλάδα εξασφαλίζει θέση στην πρώτη τετράδα, που δίνει απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ (20-26 Ιουλίου 2026).

Ακόμη και σε ενδεχόμενη ήττα στα πέναλτι, υπάρχουν σενάρια πρόκρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η Σερβία δεν θα επικρατήσει της Ουγγαρίας (08/04, 13:30) στο άλλο παιχνίδι του ομίλου.

Η ελληνική ομάδα έχει ήδη στείλει μήνυμα δυναμικής και πλέον στρέφει την προσοχή της σε ένα καθοριστικό παιχνίδι που θα κρίνει τη συνέχεια της πορείας της. Η πρόκριση εξαρτάται από την ίδια.