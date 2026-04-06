Ξεκίνημα από τη... γούρικη Αλεξανδρούπολη για την εθνική, με προορισμό το Σίδνεϊ

Η ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης συγκεντρώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, για τους αγώνες της Division 1 της προκριματικής φάσης του World Cup, που θα φιλοξενηθούν στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου.

Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν συνολικά πέντε εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, και ανάμεσα σε αυτές θα είναι βεβαίως και η εθνική Ελλάδας, η οποία ήταν φιναλίστ στο αντίστοιχο περσινό τουρνουά, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία.

Η Αλεξανδρούπολη έφερε... γούρι πέρυσι στην εθνική γυναικών, η οποία ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της για το 2025 στην πρωτεύουσα του Εβρου, επίσης για τα προκριματικά του World Cup, και προχώρησε για να κατακτήσει τον τίτλο, τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών ελπίζει να... βαδίσει στον ίδιο δρόμο, πρώτα όμως θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόκριση για το Σίδνεϊ, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, τόσο λόγω της δυναμικότητας των αντιπάλων, όσο και εξαιτίας των απουσιών. Ο Θοδωρής Βλάχος δεν θα έχει στη διάθεσή του τρία στελέχη της ομάδας, τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά και τους Αριστείδη Χαλυβόπουλο και Κώστα Γκιουβέτση, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Συνολικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει πάρει μαζί του 16 πολίστες, που είναι οι Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Η ελληνική ομάδα έχει κληρωθεί στον Α΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ουγγαρία τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), τη Σερβία τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) και την Ολλανδία τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4). Και τα τρία ματς θα αρχίσουν στις 17:30 και θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Τον Β΄ όμιλο απαρτίζουν η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου θα εξασφαλίσουν την πρόκριση για την τελική φάση και θα σχηματίσουν έναν νέο όμιλο, παίζοντας για τις θέσεις 1-4, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για το Σίδνεϊ, αλλά και την παραμονή στη Division 1 (η τελευταία ομάδα της κατάταξης υποβιβάζεται). Οι αγώνες των ομίλων για τις θέσεις 1-4 και 5-8 θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), το Μεγάλο Σάββατο (11/4) και την Κυριακή του Πάσχα (12/4).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην τελική φάση του World Cup θα προκριθούν, πέραν των πρώτων πέντε ομάδων της Division 1, η «οικοδέσποινα» Αυστραλία και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα. Εκεί θα καταγραφεί και η επίσημη επανεμφάνιση της Ρωσίας, ως ομάδας ανεξάρτητων αθλητών, περίπου τέσσερα χρόνια μετά τον αποκλεισμό της χώρας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Το πρόγραμμα της Α΄ φάσης των αγώνων της Division 1 στην Αλεξανδρούπολη:

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4 13:30 Σερβία-Ολλανδία (Α΄ Ομιλος) 15:30 Ιταλία-Ισπανία (Β΄ Ομιλος) 17:30 Ουγγαρία-ΕΛΛΑΔΑ (Α΄ Ομιλος) 19:45 Κροατία-ΗΠΑ (Β΄ Ομιλος)

Μ. ΤΡΙΤΗ 7/4

13:30 Ολλανδία-Ουγγαρία (Α΄ Ομιλος)

15:30 Ισπανία-Κροατία (Β΄ Ομιλος)

17:30 ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία (Α΄ Ομιλος)

19:45 ΗΠΑ-Ιταλία (Β΄ Ομιλος)

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4

13:30 Σερβία-Ουγγαρία (Α΄ Ομιλος)

15:30 Ιταλία-Κροατία (Β΄ Ομιλος)

17:30 Ολλανδία-ΕΛΛΑΔΑ (Α΄ Ομιλος)

19:45 Ισπανία-ΗΠΑ (Β΄ Ομιλος)