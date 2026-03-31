«Περίπατοι» για Βουλιαγμένη και Άλιμο

Νικηφόρα συνέχισε η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη τις υποχρεώσεις της στη Waterpolo League γυναικών, καθώς κατέβαλε την αντίσταση του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο του Λαιμού με 15-7, σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική.

Η ομάδα της Κικής Λιόση, η οποία στρέφει την προσοχή της στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου (3-4/4 στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στη Λάρισα) και την πρώτη αναμέτρηση με τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League (10/4 στη Βαρκελώνη), προηγήθηκε 8-2, 1:20 πριν το τέλος του α΄ μέρους, και 11-4, 2:50 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου, φτάνοντας χωρίς... προβλήματα στη νίκη.



Στο μεταξύ, ο Άλιμος επιβλήθηκε εύκολα του ουραγού ΝΟ Ρεθύμνου στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου με 23-5, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 19ης «στροφής», και «σκαρφάλωσε» -έστω και προσωρινά- στην τρίτη θέση της κατάταξης. Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη προηγήθηκε 7-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και 13-1 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, φτάνοντας με χαρακτηριστική... άνεση στην τελική επικράτηση.



Αξίζει να σημειωθεί ότι Άλιμος και Βουλιαγμένη θα τεθούν αντιμέτωποι στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ του Κυπέλλου, ενώ το άλλο ζευγάρι συνθέτουν ο ΠΑΟΚ και ο κυπελλούχος Ολυμπιακός.



Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών έχουν ως εξής:

Ρέθυμνο-Άλιμος 5-23 Βουλιαγμένη-Χανιά 15-7 Ολυμπιακός-Εθνικός Έναρξη 19:30 ΝΟ Πατρών-ΠΑΟΚ Έναρξη 19:30 Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών 1/4 Ηλιούπολη-Γλυφάδα 1/4



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 374-137 54

Βουλιαγμένη 332-154 51 -19αγ.

Άλιμος 248-211 37 -19αγ.

Εθνικός 281-166 36

Γλυφάδα 232-200 34

ΠΑΟΚ 296-250 33

Πανιώνιος 226-196 33

Χανιά 176-252 21 -19αγ.

ΝΕ Πατρών 169-268 12

Ηλιούπολη 145-272 9

ΝΟ Πατρών 154-324 6

Ρέθυμνο 169-372 3 -19αγ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ