Ντέρμπι με Μπαρτσελονέτα στην Ισπανία ο Ολυμπιακός

Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Βαρκελώνη, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (31/3) το βράδυ, στις 21:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» του Ελβις Φάτοβιτς αντιμετωπίζουν την ισχυρή Μπαρτσελονέτα εκτός έδρας, σε μία κρίσιμη «μάχη» για την 3η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.

«Πιστεύουμε στη δύναμή μας, να είμαστε η καλύτερη ομάδα»

Ο Ελβις Φάτοβιτς δήλωσε: «Περιμένουμε ένα πραγματικά δύσκολο ματς, απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, με πολύ επιθετική πίεση και καλό τρανζίσιον. Μια δυνατή τριάδα αγώνων για εμάς, με Βουλιαγμένη, Μπρέσια και τώρα Μπαρτσελονέτα. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας, γιατί θα μας τιμωρήσουν πολύ εύκολα. Εχουν μερικούς από τους καλύτερους σουτέρ στον κόσμο, ένα πολύ γνωστό στυλ παιχνιδιού που παίζουν, αλλά κι εμείς έχουμε την ποιότητά μας. Πιστεύουμε στη δύναμή μας. Γνωρίζουμε, ότι αν ελέγξουμε την κόντρα επίθεσή τους, αν μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο του παιχνιδιού χωρίς πολύ κολύμπι, τότε μπορούμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αλλά όπως είπα, έχουμε σπουδαίους παίκτες και οι δύο ομάδες. Πιστεύω, ότι όλοι θα απολαύσουν το παιχνίδι και ελπίζω, εμείς να είμαστε η καλύτερη ομάδα αύριο».

Ο Νίκος Γκίλλας επεσήμανε από την πλευρά του: «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Προερχόμαστε από μία σημαντική νίκη εναντίον της Μπρέσια και έχουμε ρυθμό. Ξέρουμε, ότι μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν δείξουμε συγκέντρωση και ελέγξουμε τον ρυθμό, θα έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Η Μπαρτσελονέτα είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες, με ταχύτητα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολύ καλή αντεπίθεση. Πρέπει να περιορίσουμε το τρανζίσιον τους, να παίξουμε δυνατά στην άμυνα και να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι».