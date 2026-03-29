Στην τρίτη θέση ο Πανιώνιος, με νίκη 13-10 επί της Τενερίφης

Αφήνοντας πίσω της την απογοήτευση από την ήττα στον χθεσινό ημιτελικό απέναντι στη Σαντ Φελίου, η ομάδα του Πανιωνίου αντέδρασε άμεσα και επικράτησε της Τενερίφε με 13-10, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο Final 8 του Conference Cup.

Η διοργάνωση της υδατοσφαίρισης γυναικών ολοκληρώνεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης, με τον Πανιώνιο να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στον μικρό τελικό, το σύνολο του Τάσου Παπαναστασίου παρουσίασε σταθερή εικόνα και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Τενερίφε Ετσεϊδε.

Καθοριστική συμβολή στη νίκη είχε η μόλις 15 ετών Σοφία Λαμπροπούλου, η οποία σημείωσε τέσσερα γκολ, επίδοση που μοιράστηκε με τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου.

Αναλυτικά οι συνθέσεις:

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή, Πλευρίτου 2, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου 1, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Αουτ 1, Μπιτσάκου 4, Λαμπροπούλου 4, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου

Τενερίφε (Ενρίκε Κρουθ): Μπέλο, Ντέμπσεϊ, Ρεϊνόσο 2, Μαρτίν 1, Πινάρ 1, Ροντρίγκεθ 1, Νάγια, Μπενασάρ, Ντε Κλερ 3, Μάδρε 1, Ράμος, Βομάστκοβα, Κόστα, Καμαρένα 1