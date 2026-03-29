Την 5η θέση τα Χανιά στο Conference Cup

Τα Χανιά ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο την πρώτη τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εξασφαλίζοντας την 5η θέση στο Conference Cup πόλο γυναικών, ύστερα από την επιβλητική επικράτηση με 18-12 απέναντι στη Μλάντοστ.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λειψάκη έδειξε ξεκάθαρα την αγωνιστική της εξέλιξη και την ποιότητά της, κλείνοντας τις υποχρεώσεις της στο Final-8 της Νέας Σμύρνης με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον στην πρώτη της διεθνή παρουσία.

Παρότι δεν κατάφερε να φτάσει στην τετράδα, η συνολική εικόνα μόνο ικανοποίηση μπορεί να προκαλεί. Οι εμπειρίες που αποκόμισε, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα, δείχνουν πως η ομάδα έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, τα Χανιά επέβαλαν τον ρυθμό τους, παίρνοντας προβάδισμα 3-0, με την Κική Στρατηδάκη να ξεχωρίζει επιθετικά. Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο τόνο και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας στο 9-4 μέχρι την ανάπαυλα, με τη Μλάντοστ να μην μπορεί να ακολουθήσει.

Στο δεύτερο μισό, ο ΝΟ Χανίων διατήρησε την υπεροχή του, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στο +9 (15-6), μετατρέποντας το τελευταίο κομμάτι του αγώνα σε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Κική Στρατηδάκη, η οποία πέτυχε έξι γκολ και αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας της.

Το τελικό 18-12 επισφράγισε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία για τα Χανιά, που κατάφεραν όχι μόνο να σταθούν επάξια, αλλά και να κατακτήσουν θέση στην πρώτη πεντάδα της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 6-4, 6-2, 3-6