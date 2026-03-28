Επικράτησε της Βουλιαγμένης και «αγκαλιάζει» πρωτιά ο Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν άνετα με 21-12 επί του ΝΟ Βουλιαγμένης και στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του Β1 Ομίλου της Β’ φάσης, στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στον Πειραιά της Βουλιαγμένης με 21-12, για την 7η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών, και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρώτη θέση του Γκρουπ 1 και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ. Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟΒ, που έπαιξε και πάλι χωρίς τον τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς. Οι πρωταθλητές εξασφαλίζουν την πρώτη θέση ακόμη και με ήττα μέχρι έξι γκολ διαφορά στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν τη νίκη και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Στο Γκρουπ 2, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη επί των Χανίων στη Θεσσαλονίκη με 16-12 και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-άουτ. Αν τα καταφέρει, μάλιστα, πιθανότατα θα αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από την ουραγό Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -βάσει προκήρυξης του πρωταθλήματος- σημαίνει ότι η θεσσαλική ομάδα θα υποβιβαστεί απευθείας στην Α2 και ο ΟΦΘ θα περιμένει στον β΄ γύρο τον πλέι-άουτ τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στα Χανιά και τον ΝΟ Πατρών.