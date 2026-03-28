Conference Cup γυναικών (Final-8): Για την πέμπτη θέση τα Χανιά

Την πέμπτη θέση στην τελική φάση του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης, θα διεκδικήσουν τα Χανιά.

Η κρητική ομάδα επικράτησε 9-7 της ρουμανικής Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στο final-8 της διοργάνωσης αύριο το πρωί (29/3, 10:45), αντιμετωπίζοντας το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ της Γαλατάσαραϊ και της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.



Αν και έμεινε “ άσφαιρος” για ένα διάστημα 13 αγωνιστικών λεπτών στο πρώτο ημίχρονο, ο ΝΟΧ κρατήθηκε στο παιχνίδι χάρη στην άμυνά του και, όταν βρήκε λύσεις στην επίθεση με την Πάτερου, έκανε ένα σερί 7-0 και προηγήθηκε 8-2. Στα 4΄33΄΄ πριν τη λήξη αποβλήθηκε για βιαιοπραγία η Βίρνα Νιαρχάκου και οι Ρουμάνες βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν, παίζοντας για τέσσερα λεπτά με παίκτρια παραπάνω, αλλά η διαφορά ήταν μεγάλη.



Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουνιρέα): 1-1, 1-3, 0-2, 5-3



Διαιτητές: Ράκοβιτς Κρστόνοσιτς (Σερβία), Ριν (Γερμανία)



Οι συνθέσεις:

ΟΥΝΙΡΕΑ ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα 1, Γκαρλόμπο 1, Γκόρνταν, Βιρτόσου 1, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς 2, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι

ΧΑΝΙΑ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 1, Πάτερου 4, Φράγκου 1, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ