Άνετη πρεμιέρα για τον Πανιώνιο στην τελική φάση του Conference Cup

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην τελική φάση του Conference Cup γυναικών ο Πανιώνιος, επικρατώντας άνετα της Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια με το ευρύ 14-2 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Οι «κυανέρυθρες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δείχνοντας ξεκάθαρα την ανωτερότητά τους. Από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο πήραν προβάδισμα, το οποίο διεύρυναν σταδιακά χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στις Ρουμάνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική ομάδα δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Σημαντική συμβολή στη νίκη είχαν οι Μαργαρίτα Πλευρίτου, Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου και Μαργαρίτα Μπιτσάκου, που πέτυχαν από τρία τέρματα η καθεμία.

Η εξέλιξη του αγώνα έδειξε από νωρίς την κατεύθυνση του αποτελέσματος. Στην πρώτη περίοδο ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 3-1, ενώ στη δεύτερη αύξησε τη διαφορά, με την άμυνα και την τερματοφύλακα Εντίνα Γκανγκλ να κρατούν απαραβίαστη την εστία. Μέχρι το ημίχρονο το σκορ είχε διαμορφωθεί στο 5-1.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η ομάδα της Νέας Σμύρνης «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη, πετυχαίνοντας πέντε ακόμη γκολ και μηδενίζοντας επιθετικά την αντίπαλο. Στην τελευταία περίοδο, η Ουνιρέα κατάφερε απλώς να σκοράρει μία φορά, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά και πλέον στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, όπου θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη που θα του εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση όσο και την κορυφή στον όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 0-2, 0-5, 1-4.

Ουνιρέα (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα, Γκαρλόμπο, Γκόρνταν, Βιρτόσου, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου 2, Ρακιντζή, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 3, Παπαναστασίου, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου

Για τον α’ όμιλο ο Πανιώνιος θα παίξει πάλι στις 19:45 με αντίπαλο την Τουρική, Γαλατάσαραϊ που νωρίτερα ηττήθηκε 17-12 από την Ισπανική, Τενερίφε Ετσέιδε.

Για το β’ όμιλο θα αγωνισθεί στις 18.00 ο ΑΟ Χανίων απέναντι στην Κροατική, Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δυο ομίλους, και το πρώτο διήμερο (26-27/3) θα διεξαχθούν οι αγώνες των ομίλων. Οι δύο πρώτες από κάθε ένα θα διασταυρωθούν στα ημιτελικά το Σάββατο (28/3) και την Κυριακή (29/3) θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης, ο «μικρός» και ο «μεγάλος» τελικός.

Οι Όμιλοι - Το πρόγραμμα του Final -8

A' Όμιλος

Τενερίφε Ετσέιδε (Ισπανία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (Ρουμανία)

Β' Όμιλος