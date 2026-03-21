Ήττα από τη Μπολόνια στο Conference Cup, «τελικός» πρόκρισης με Μάταρο για τον Απόλλωνα

Ο Απόλλων Σμύρνης γνώρισε την ήττα με 14-11 από τη Μπολόνια στο Σεράφειο κολυμβητήριο, αποτέλεσμα που δυσκολεύει την προσπάθειά του για πρόκριση στο Final-4 του Conference Cup.

Η ομάδα του Τεό Λοράντου πλέον στρέφει την προσοχή της στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Μάταρο, από το οποίο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στη δεύτερη και τρίτη θέση του Β’ ομίλου, με τρεις βαθμούς (μία νίκη και μία ήττα), με το μεταξύ τους παιχνίδι να έχει χαρακτήρα «τελικού».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Απόλλων μπήκε δυνατά και προηγήθηκε, διατηρώντας το προβάδισμα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Μπολόνια ανέβασε ρυθμό στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και πέρασε μπροστά, παίρνοντας σταδιακά διαφορά.

Στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί αύξησαν το προβάδισμά τους, φτάνοντας ακόμη και στο +4, ενώ παρά την προσπάθεια των «κυανόλευκων» να επιστρέψουν στο τελευταίο οκτάλεπτο, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Έτσι, το τελικό 14-11 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τον Απόλλωνα να χρειάζεται νίκη απέναντι στη Μάταρο την Κυριακή (22/03, 11:30) για να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-5, 1-3, 4-4

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 2, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης 1, Σολανάκης, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης

ΝΤΕ ΑΚΕΡ (Φεντερίκο Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Πέιντερ, Μπραγκαντίνι 2, ΜακΦάρλαντ 1, Καμποπιάνο 5, Έρτνελι, Μιλάκοβιτς 2, Ντι Μούρο 2, Λούτσι 1, Ουρμπινάτι 1