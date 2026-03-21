Ο Ολυμπιακός «τσέκαρε» πρόκριση στην Ουγγαρία και πρώτη θέση στον όμιλο

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην Ουγγαρία, εξασφαλίζοντας με πανηγυρικό τρόπο την πρώτη θέση στον όμιλό του και ένα ευνοϊκότερο πλασάρισμα ενόψει της κλήρωσης για τα προημιτελικά του LEN Champions League γυναικών.

Παρότι η πρόκριση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είχε ήδη εξασφαλιστεί, οι «ερυθρόλευκες» είχαν ως στόχο την κορυφή του ομίλου - και τον πέτυχαν με εμφατικό τρόπο, συντρίβοντας τη Ντουναουϊβάρος με 19-3 εκτός έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε δυναμικά από το ξεκίνημα και «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από τα πρώτα λεπτά, προηγούμενη με 8-0 μέσα σε μόλις 11 λεπτά αγώνα. Με εξαιρετική άμυνα και υψηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Ολυμπιακός κράτησε τις αντιπάλους του χωρίς γκολ για σχεδόν 15 λεπτά.

Στο ημίχρονο το σκορ ήταν ήδη 10-2, ενώ η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται στο τρίτο οκτάλεπτο, φτάνοντας ακόμη και στο +12 (14-2). Οι παίκτριες του Ολυμπιακού δεν χαλάρωσαν ούτε στη συνέχεια, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος και ολοκληρώνοντας τη σπουδαία τους εμφάνιση με το τελικό 19-3.

Πρωταγωνίστριες στην επίθεση ήταν η Φωτεινή Τριχά με έξι γκολ και η Βάσω Πλευρίτου με πέντε, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγάλη νίκη. Από την πλευρά της ουγγρικής ομάδας, μόνη που κατάφερε να σκοράρει ήταν η Μπόρσι, σημειώνοντας και τα τρία τέρματα της ομάδας της.

Tα οκτάλεπτα: 0-5, 2-5, 1-4, 0-5.

Ντουναουιβάρος (Γιόζεφ Σίκε): Μάτσκο, Καράντσι, Μπόρσι 3, Τζονκλ, Χόρβατ, Μάχιου, Σάμπο, Γκάρντα, Παλ, Μίχοκ, Κβαντονγκανάρε, Κάκας, Κατσίμπρη.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 6, Άντριους 1, Σιούτη 1, Μπίκου 2, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου.