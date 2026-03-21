Ιδανικό φινάλε για τη Βουλιαγμένη στους ομίλους

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων του Champions League Υδατοσφαίρισης Γυναικών, επικρατώντας της ιταλικής Ράπαλο με 19-13 στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Η ομάδα της Κικής Λιόση, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά από το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην ίδια αντίπαλο, έκλεισε τη φάση με ακόμη μία νίκη, δείχνοντας σταθερότητα και ετοιμότητα ενόψει της συνέχειας.

Στην αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική του γ’ ομίλου, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε νωρίς με 6-4, όμως η Ράπαλο αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (8-8) στο ημίχρονο. Το τρίτο οκτάλεπτο κύλησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα (12-11), αλλά από εκείνο το σημείο και μετά η ελληνική ομάδα κυριάρχησε πλήρως. Με ένα εντυπωσιακό σερί 7-0, η Βουλιαγμένη ανέτρεψε την κατάσταση και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Πρωταγωνίστριες για τον ΝΟΒ ήταν η Έλενα Ξενάκη και η Λόλα Μουλχάουζεν, οι οποίες σημείωσαν από πέντε γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την εμφάνιση, η Βουλιαγμένη κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τη φάση των ομίλων και στρέφει πλέον την προσοχή της στις αναμετρήσεις των νοκ άουτ.

Οκτάλεπτα: 6-4, 2-4, 3-3, 8-2

Η βαθμολογία στον Γ΄ Όμιλο (σε 6 αγώνες):