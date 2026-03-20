«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο την Μόρναρ Σπλιτ και βλέπει πρόκριση ο Απόλλων Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με 17-9 την Μόρναρ Σπλιτ, στην πρεμιέρα του Β΄ ομίλου της προημιτελικής φάσης του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, ο οποίος φιλοξενείται στο Σεράφειο κολυμβητήριο.

Η «αμφίβια ταξιαρχία» πέτυχε στο διάστημα αυτό επτά αναπάντητα γκολ και εξασφάλισε τη νίκη, που της δίνει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στο final-4 της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Η ομάδα του Τεό Λοράντου δέχθηκε ένα σερί 3-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και βρέθηκε πίσω με 6-4 και 7-5, αλλά τρία διαδοχικά τέρματα του Νίκολα Μπογκντάνοβιτς άλλαξαν τη ροή του παιχνιδιού. Το σερί του Απόλλωνα έφτασε στο 7-0, με τους Κροάτες να μένουν "άσφαιροι" για περίπου δώδεκα αγωνιστικά λεπτά και το σκορ να διαμορφώνεται σε 12-7, 6,5 λεπτά πριν τη λήξη, κρίνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Αύριο Σάββατο (21/3), στις 20:30, οι "κυανόλευκοι" θα αντιμετωπίσουν την ιταλική Ντε Ακερ, η οποία στην πρεμιέρα του γκρουπ νίκησε την ισπανική Ματαρό με 14-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-0, 6-2

Οι συνθέσεις:



ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης 3, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1



ΜΟΡΝΑΡ ΣΠΛΙΤ (Ντίνο Ντβόρνικ): Κόρντιτς, Ούβοντιτς, Χρβάτιτς, Ρ. Ακραπ 3, Ομρτσεν, Ζίβκοβιτς 2, Μπούσελιτς, Ντ. Ακραπ 1, Μπέζερ, Στόγιανατς, Ντράγκας 1, Κατούναριτς 2, Βούκασιν, Πέναβα