Νίκησε εύκολα την Τενερίφε και πάει για την πρόκριση με Ποζίλιπο ο Πανιώνιος

Νικηφόρα ξεκίνησε ο Πανιώνιος τις υποχρεώσεις του στον Α΄ όμιλο της προημιτελικής φάσης του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν εύκολα της ισπανικής Τενερίφε Ετσεϊδε με 15-8 και πλέον ετοιμάζονται για έναν "τελικό" πρόκρισης απέναντι στην Ποζίλιπο Νάπολι, αύριο (21/3) στις 6 μ.μ. Η ιταλική ομάδα νωρίτερα ηττήθηκε 15-12 από τη Χόνβεντ, η οποία με πέντε γκολ του πολύ γνώριμου στην Ελλάδα Νίκολα Μοσκόφ, έγινε από νωρίς το μεγάλο φαβορί για ένα από τα δύο εισιτήριο που οδηγούν στο final-4.

Η ομάδα του Κώστα Δήμου προηγήθηκε 5-2 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τέσσερα γκολ του Τόι Σουζούκι, αλλά στη συνέχεια είχε ένα "νεκρό" διάστημα και επέτρεψε στην Τενερίφε να πλησιάσει στο γκολ (6-5) στο ημίχρονο. Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν το καθοριστικό, καθώς ο Πανιώνιος ήταν εμφανώς ανώτερος σε αυτό το διάστημα, ξέφυγε με 12-6 και "καθάρισε" το παιχνίδι.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-4, 6-1, 3-2

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σπυθ. Καρατζάς 3, Παπάκος, Σουζούκι 5, Ανδρ. Μπιτσάκος 3, Τακάτα, Μουρίκης 1, Γούνας 1, Κούκουνας 1, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Μότσιας



ΤΕΝΕΡΙΦΕ ('Αλμπερτ Εσπανιόλ): Σκόκαντιτς, Γκορία 1, Αντιον 3, Ντίαθ, Πιάτκιν, Αράγια 1, Ραμίρεθ, Γκαρσία, Ντε Βέερντ 2, Προυνέλ, Γκουτιέρεθ 1, Ακούνια, Μερκάδο