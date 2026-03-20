Με το πλεονέκτημα της έδρας, Απόλλων και Πανιώνιος αναζητούν ένα εισιτήριο για το final-4

Η Αθήνα φιλοξενεί το τριήμερο 20-22 Μαρτίου την προημιτελική φάση του Conference Cup ανδρών στην υδατοσφαίριση, με τον Πανιώνιο και τον Απόλλωνα Σμύρνης να διοργανώνουν στη Νέα Σμύρνη και το Σεράφειο, αντίστοιχα, τους δύο ομίλους, από τους οποίους θα προκύψει η τετράδα του final-4 (2-3 Μαΐου), που θα διεκδικήσει το τρόπαιο στη νεοσύστατη διοργάνωση της European Aquatics.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν ένα από τα δύο εισιτήρια που δίνει το κάθε γκρουπ, έχοντας πάντως να αντιμετωπίσουν αντιπάλους από ισχυρά πρωταθλήματα της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης δύο άλλοτε πρωταθλήτριες Ευρώπης, την Ποζίλιπο Νάπολι και τη Χόνβεντ, καθώς και την Τενερίφε. Η ιταλική ομάδα έχει στην τροπαιοθήκη της τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1997, 1998, 2005), ένα Euro Cup (2015), δύο Κύπελλα Κυπελλούχων (1988, 2003), ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2005), καθώς και έντεκα πρωταθλήματα Ιταλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει αισθητά και έφτασε να κινδυνεύει ακόμη και με υποβιβασμό, αλλά φέτος πραγματοποιεί πολύ καλή πορεία στο καμπιονάτο, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση με δώδεκα νίκες και επτά ήττες, ενώ στο Conference Cup έφτασε στους «8» με το απόλυτο νικών σε επτά ματς. Στο ρόστερ της Ποζίλιπο ξεχωρίζει το όνομά του έμπειρου Βιντσέντζο Ρεντζούτο, επί σειρά ετών βασικού στελέχους της Προ Ρέκο και της εθνικής Ιταλίας, του Μαυροβούνιου Ντανίλο Ράντοβιτς και του Σέρβου Μίλος Μαξίμοβιτς, που έχει πάρει αυστραλιανή υπηκοότητα και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας. Προπονητής της είναι ο θρυλικός Πίνο Πόρτζιο, ο οποίος έχει κατακτήσει πέντε φορές το Champions League (μία με την Ποζίλιπο και τέσσερις με την Προ Ρέκο), ενώ ως παίκτης ήταν «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής με τους «σετεμπέλο».

Το δεύτερο «βαρύ» όνομα του Α΄ ομίλου είναι η Χόνβεντ, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004 και έξι φορές πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, η οποία φέτος είναι δεύτερη στην ουγγρική λίγκα, πίσω μόνο από την πανίσχυρη Φερεντσβάρος. Ο Μαυροβούνιος Νίκολα Μοσκόφ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει το σκουφάκι του Πανιωνίου (αλλά και του Απόλλωνα, με τον οποίο αναδείχθηκε τρεις φορές πρώτος σκόρερ της Α1), θα επιστρέψει ως αντίπαλος στη Νέα Σμύρνη, παρέα με τον Σέρβο Λάζαρ Βίτσκοβιτς, που κι αυτός έχει παίξει στον Απόλλωνα, τον διεθνή Ούγγρο τερματοφύλακα Κριστόφ Τσόμα και τους πολύ αξιόλογους Βίκτορ Βάντοβιτς και Μπέντεγκουζ Εκλερ. Ο Μάρτον Σίβος, άλλοτε διεθνής και παίκτης της ομάδας όταν κατέκτησε το Champions League, είναι πλέον ο προπονητής της Χόνβεντ, η οποία στην ως τώρα πορεία της στη διοργάνωση μετράει έξι νίκες και μία ήττα στα πέναλτι από την Ποζίλιπο (στην Α΄ προκριματική φάση), την οποία θα ξαναβρεί μπροστά της.

Το... παζλ του Α΄ ομίλου συμπληρώνει η Τενερίφε Ετσεϊδε, την οποία ο Πανιώνιος είχε αντιμετωπίσει και στον Α΄ προκριματικό γύρο, πάλι στη Νέα Σμύρνη, και την είχε νικήσει με 15-11. Η ισπανική ομάδα πέρασε τότε ως δεύτερη, επικρατώντας στο καθοριστικό ματς στα πέναλτι της Μπούντβα, ενώ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε ως δεύτερη, πίσω από τη Μόρναρ Σπλιτ. Στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι έβδομη, με επτά νίκες σε 17 αγώνες, έχει ως προπονητή τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, Άλμπερτ Εσπανιόλ, και στο ρόστερ της τον Αμερικανό Λουίς Αράγια, που έχει αγωνιστεί μία τριετία στην Ελλάδα, σε ΟΥΚ Βόλου και ΑΕΚ.

Στον Β΄ όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης θα βρει απέναντί του την κροατική Μόρναρ Σπλιτ, την ισπανική Ματαρό και την ιταλική Ντε Ακερ, με την αποστολή του να μοιάζει συγκριτικά πιο βατή. Η Μόρναρ υπήρξε παραδοσιακή δύναμη στην ενιαία Γιουγκοσλαβία, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, αλλά δεν συγκαταλέγεται πλέον στους ισχυρούς του κροατικού πόλο και φέτος ολοκλήρωσε την Α΄ φάση του πρωταθλήματος στην έκτη θέση, με πέντε νίκες και πέντε ήττες. Προπονητής της είναι ο Ντίνο Ντβόρνικ και το ρόστερ της απαρτίζεται κυρίως από νεαρούς παίκτες, με εξαίρεση τον 35χρονο διεθνή με την εθνική Γαλλίας Ντούγε Ζίβκοβιτς. Στο Conference Cup έφτασε στους «8» μόνο με νίκες, έχοντας όμως αρκετά ευνοϊκές κληρώσεις στους προκριματικούς γύρους.

Η Ντε Ακερ, η οποία εδρεύει στην Μπολόνια, είναι έκτη φέτος στο ιταλικό πρωτάθλημα με εννέα νίκες και δέκα ήττες, εκ των οποίων όμως οι τρεις στη διαδικασία των πέναλτι. Προπονητής της είναι ο Φεντερίκο Μιστράντζελο, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του ως παίκτης με τη Σαβόνα και υπήρξε διεθνής με την εθνική Ιταλίας, ενώ διαθέτει στις τάξεις της τους πολύπειρους Μπάλαζ Ερντελι από την Ουγγαρία και Κριστόφ Μιλάκοβιτς από την Κροατία. Η Ντε Ακερ τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της στην Α΄ προκριματική φάση (αν και έχασε από την Παρτιζάν), ενώ στον επόμενο γύρο πήρε τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Χόνβεντ, νικώντας στο κρίσιμο παιχνίδι την Α-Πόλο από τη Γεωργία στα πέναλτι.

Η Ματαρό, πιο γνωστή για τη γυναικεία ομάδα της, προκρίθηκε ως δεύτερη, τόσο από την πρώτη προκριματική φάση (πίσω από την Πριμόριε Ριέκα), όσο και από τη δεύτερη (πίσω από την Ποζίλιπο), ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα μετράει δέκα νίκες και επτά ήττες και βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Στη συνθεσή της βρίσκονται τέσσερις από τους παίκτες που κατέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων με την εθνική Ισπανίας (Αγκίρε, Μπλαντς, Φλάκε και Ροντρίγκεθ), ενώ ξένοι της είναι ο Μαλτέζος τερματοφύλακας Τζέικ Τάντι και ο 18χρονος Αμερικανός Εϊνταν Ρομέιν.

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Conference Cup ανδρών:



Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Νέα Σμύρνη)

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3

18:00 Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)-Χόνβεντ (Ουγγαρία)

20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Τενερίφε Ετσέιδε (Ισπανία)



ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

18:00 Ποζίλιπο Νάπολι-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

20:00 Τενερίφε Ετσεϊδε-Χόνβεντ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

11:30 Τενερίφε Ετσεϊδε-Ποζίλιπο Νάπολι

13:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Χόνβεντ

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Σεράφειο)

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3

19:00 Ντε Ακερ (Ιταλία)-Ματαρό (Ισπανία)

21:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

18:30 Μόρναρ Σπλιτ-Ματαρό

20:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-Ντε Ακερ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

09:30 Μόρναρ Σπλιτ-Ντε Ακερ

11:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-Ματαρό

