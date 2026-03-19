Επικράτησε της Ράπαλο και προκρίθηκε στους «8» ο ΝΟ Βουλιαγμένης

Το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Champions League Υδατοσφαίρισης Γυναικών εξασφάλισε και τυπικά ο ΝΟ Βουλιαγμένης το απόγευμα της Πέμπτης (19/3).

Το συγκρότημα της Κικής Λιόση επιβλήθηκε με 18-10 της ιταλικής Ράπαλο Παλανουότο, στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Με αυτό το τρίποντο, ο ΝΟ Βουλιαγμένης έφθασε τους 11 βαθμούς στον Γ΄Όμιλο, αποσπάσθηκε κατά πέντε από τον σημερινό της αντίπαλο που έμεινε στους 6 βαθμούς, εξασφαλίζοντας μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Οι δύο ομάδες, όπως ήταν προγραμματισμένο, θα συναντηθούν και πάλι το Σάββατο (21/3, 15:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Οι τυπικά φιλοξενούμενες επέβαλλαν το ρυθμό τους από τη δεύτερη περίοδο και προηγήθηκαν με «νταμπλ σκορ» στο ημίχρονο (8-4), στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου (12-6) αλλά και δύο φορές στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης (16-8 και 18-9).

ΡΑΠΑΛΟ ΠΑΛΑΝΟΥΟΤΟ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10-18

Οκτάλεπτα: 2-4, 2-4, 2-5, 4-5

NO ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 2, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Γιάουστρα 4, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.