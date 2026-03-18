Επιβλητικός ο Απόλλων Σμύρνης, δεν άφησε περιθώρια στον Πανιώνιο

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 13-5 του Πανιωνίου στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, για την 5η αγωνιστική του Β1 Ομίλου της Β’ φάσης της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Τέο Λοράντου μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, χτίζοντας προβάδισμα 6-2 μέχρι το ημίχρονο. Στη συνέχεια διατήρησε τον ρυθμό της, διεύρυνε τη διαφορά και «κλείδωσε» τη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στο παιχνίδι.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Μπογκντάνοβιτς και ο αρχηγός Σολανάκης, οι οποίοι σημείωσαν από τέσσερα γκολ, ενώ σημαντική ήταν η συνολική συμβολή της ομάδας στο επιθετικό κομμάτι.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 48 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, και τρεις περισσότερους από τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος παραμένει πέμπτος με 33 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ.

Οκτάλεπτα: 2-1, 4-1, 3-2, 4-1

Τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.