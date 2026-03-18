Κυριαρχικός ο ΝΟ Χίου, πέρασε άνετα από τη Λάρισα

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση, ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ επικράτησε με το εμφατικό 26-13 του ΝΟ Λάρισας στο κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Β2 Ομίλου της Β’ φάσης της Waterpolo League Ανδρών.

Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» σταδιακά μια μεγάλη διαφορά και φτάνοντας άνετα στη νίκη, με επιθετική πολυφωνία και υψηλό σκορ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα της Χίου ανέβηκε στους 26 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟ Λάρισας παραμένει στην τελευταία θέση με -1 βαθμό.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Παπαγεωργίου με 6 γκολ, με τον Αγιοργούση να ακολουθεί με 5 και τον Γιοσιόκα να προσθέτει 4. Από πλευράς γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Γιώργος Στεργίου, ο οποίος σημείωσε 7 τέρματα και ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.

Οκτάλεπτα: 2-7, 4-8, 4-5, 3-6.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.