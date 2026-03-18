ΔΕΑΒ: Ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς φιλάθλους στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού

Για άναμμα επτά καπνογόνων στο πρόσφατο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Μία αγωνιστική τιμωρία στην έδρα της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού επέβαλε η ΔΕΑΒ γιατί στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέροφ» φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» άναψαν επτά καπνογόνα, κάτι που απαγορεύεται σε κλειστά γήπεδα, σύμφωνα με το νόμο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση των Αλυταρχών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, στον αγώνα πόλο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., στις 15/03/2026, στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών της Κ.Ο.Ε, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ομάδας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, που ευρίσκονταν στο διάζωμα Α του κλειστού κολυμβητηρίου, προέβησαν στην άναμμα επτά (7) συνολικά καπνογόνων, εντός της αθλητικής εγκαταστάσεως, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 10/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.



Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.