Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 19 συνεχόμενες νίκες στη Waterpolo League, επικρατώντας με 24-7 του Παλαιού Φαλήρου στο κολυμβητήριο του Πειραιά, για την 5η αγωνιστική της Β’ Φάσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα διατηρεί την πρώτη θέση στον Β1 Όμιλο, συγκεντρώνοντας 57 βαθμούς και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στο πρωτάθλημα. Πλέον, στρέφει την προσοχή της σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καθώς την Τρίτη (24/3, 19:30) θα υποδεχθεί την ιταλική Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Από την άλλη πλευρά, το Παλαιό Φάληρο δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα, μετρώντας τέσσερις ήττες σε πέντε αγώνες και παραμένοντας στην 7η θέση με 22 βαθμούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς -παρά τις απουσίες των Παναγιώτη Τζωρτζάτου και Γκέργκο Ζάλανκι- μπήκε δυναμικά από το ξεκίνημα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Με σταθερά υψηλό ρυθμό, σημείωσε 12 γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ η διαφορά εκτοξεύτηκε έως και τα 17 τέρματα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, αποτυπώνοντας πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 4-1, 8-4, 4-1, 8-1

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ