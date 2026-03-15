Μάζης: «Δεν ήμασταν όπως θέλουμε και δεν μας βγήκε το ματς»

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Μάζης μετά την εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού με 8-14 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ανδρική ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας με 14-8 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Μάζης ανέφερε ότι η ομάδα του δεν ήταν και ότι πήγε «στραβά» το ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Μάζης:

«Σήμερα δεν ήμασταν όπως θέλουμε και δεν μας βγήκε το ματς. Από κει και πέρα το αφήνουμε πίσω αυτό το ματς και πάμε κατευθείαν στους επόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αρχής γενομένης με τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Γιαντράν Σπλιτ».