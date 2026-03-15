Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο απόγευμα επικρατώντας με (14-8) του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντάς το στην πρώτη ήττα της χρονιάς. Μόνοι αήττητοι στο πρωτάθλημα πλέον οι Ερυθρόλευκοι.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-8 των κατώτερο των περιστάσεων Παναθηναϊκό και παρέμεινε ο μοναδικός αήττητος στο πρωτάθλημα της Water Polo League, ύστερα την 4η αγωνιστική της Β' φάσης.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του ντέρμπι. Οι δύο ομάδες ήταν αλάνθαστες επιθετικά και πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ. Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ από πλάγια θέση ο Ζάλανκι, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου (4-3).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε (4-4) με γκολ του Παπασηφάκης. Όμως ο Ολυμπιακός με 2 τέρματα του Γενηδουνιά πήγε στο +2 (6-4). Ανέβηκε η διαφορά στους τρεις για τους γηπεδούχους (8-5) και ο Γκιουβέτσης σκόραρε το τελευταίο γκολ του πρώτου ημιχρόνου (8-6).

Διαφορετικό το σκηνικό στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς ήταν εξαιρετική στην άμυνα, αναγκάζοντας τους «πράσινους» να προβούν σε εύκολα και πολλά λάθη. Με αυτόν τον τρόπο η διαφορά πήγε σε double score και συγκεκριμένα στο 12-6 με γκολ του Ζάλανκι.

Ύστερα ήταν πιο απλά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στα προβλήματα που είχε σε επίθεση και άμυνα, οι γηπεδούχοι διατηρούσαν την απόσταση των 6 τερμάτων, με το 14-8 να είναι το τελικό σκορ του αγώνα, δίνοντας τον πρώτο λόγο στους «ερυθρόλευκους» για το πλεονέκτημα έδρας.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-3, 4-0, 2-2

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.