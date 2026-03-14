Γλυφάδα και Εθνικός αναζητούν προβάδισμα πρόκρισης

Εντός έδρας δίνουν σήμερα (14/3) ο Εθνικός και η Γλυφάδα τους πρώτους αγώνες τους για τα προημιτελικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης γυναικών.

Ο ΑΝΟΓ υποδέχεται στις 17:30, στο κολυμβητήριο «Πέτρος Δημητρόπουλος», την ισπανική Καταλούνια, ενώ η πειραϊκή ομάδα φιλοξενεί στις 19:00 στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» την ιταλική Τριέστε, αμφότεροι με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τετράδα. Οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου.

Αφού ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, ο Εθνικός συνεχίζει με υψηλούς στόχους, σε μία διοργάνωση όπου έχει κατακτήσει δύο φορές στο παρελθόν το τρόπαιο. Το συγκρότημα του Ορέστη Σαλάχα καλείται να αφήσει πίσω του την απροσδόκητη ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και να επανέλθει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, αν θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τριέστε, η οποία ήταν φιναλίστ του Euro Cup τα τελευταία δύο χρόνια, χάνοντας όμως τον τίτλο (μία φορά από την Πάντοβα και μία από την Ντε Τσάαν). Η ιταλική ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά από τα προκριματικά του Champions League, όπου αποκλείστηκε χάνοντας στα πέναλτι από τη Ράπαλο, ενώ στη συνέχεια πέρασε ως δεύτερη από τον Δ΄ όμιλο, σε ισοβαθμία με την -αντίπαλο της Γλυφάδας- Καταλούνια, χάνοντας την πρωτιά για ένα γκολ. Στο καμπιονάτο βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με οκτώ νίκες και τέσσερις ήττες. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν οι διεθνείς Ιταλίδες Λουκρέτσια Τσεργκόλ και Βερόνικα Γκαντ, η Γαλλίδα Ορελί Μπατί, η Νεοζηλανδή Μόργκαν ΜακΝτάουαλ και η Αμερικανίδα Μάλια Λι Αλεν, που πέρυσι αγωνίστηκε στον Πανιώνιο. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί πριν περίπου 2,5 χρόνια, στα προκριματικά του Champions League, με τον Εθνικό να παίρνει τη νίκη με 12-9.

Την αναμέτρηση στο κολυμβητήριο του Πειραιά θα διευθύνουν η Νικολέτ Σάιμπεν από την Ουγγαρία και ο Μπόγκνταν Μπέλιν από τη Σερβία. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει λογικά στα ημιτελικά την Μπαρτσελονέτα, η οποία είναι το φαβορί απέναντι στην ολλανδική Πόλαρ Μπερς (αλλά και γενικότερα το φαβορί της διοργάνωσης).

Αν και στον Δ΄ όμιλο τερμάτισε πάνω από την Τριέστε στην ισοβαθμία, η Καταλούνια δεν είναι το ίδιο δυνατή, τουλάχιστον στα... χαρτιά. Η αντίπαλος της Γλυφάδας βρίσκεται στην έκτη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, με σχεδόν ισορροπημένο απολογισμό (8 νίκες - 7 ήττες), ενώ το ρόστερ της απαρτίζεται από νεαρές Ισπανίδες πολίστριες και κάποιες ξένες, από τις οποίες σαφώς ξεχωρίζει η Ολλανδή τερματοφύλακας Λάουρα Ααρτς (μέχρι πέρυσι στη Σαμπαντέλ), η οποία έχει στην κατοχή της έναν παγκόσμιο και τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους με τις «οράνιε», καθώς και ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο από το Παρίσι. Η Νεοζηλανδή Έμερσον Χάουτον, η Γερμανίδα Μπέλεν Φόσεμπεργκ, η Βρετανή Τούλα Φάλβεϊ και η 17χρονη Χούλια Φρίγκολα (πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης σε επίπεδο κορασίδων) αποτελούν τα κυριότερα επιθετικά όπλα των Καταλανών. Ο ΑΝΟΓ είχε αντιμετωπίσει την Καταλούνια την περασμένη σεζόν στα προκριματικά του Champions League, επικρατώντας με 13-11.

Διαιτητές του αγώνα στη Γλυφάδα θα είναι η Μαρτίνα Κουνίκοβα από τη Σλοβακία και η Λέα Σάφτιτς από την Κροατία. Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της ιταλικής Πάντοβα και της ουγγρικής Βαζούτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ