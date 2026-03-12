Νίκη του Ολυμπιακού στον Λαιμό πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Β΄ φάση της Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας της Βουλιαγμένης με 14-11 για την 3η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 51 βαθμούς σε 17 αγώνες και διατηρούν το απόλυτο στην κορυφή του Γκρουπ 1, ισόβαθμοι με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα υποδεχθούν την Κυριακή (15/3) στον Πειραιά. Από την άλλη, η Βουλιαγμένη παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 39 βαθμούς.

Η αναμέτρηση στο κολυμβητήριο του Λαιμού ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τη Βουλιαγμένη -παρά την απουσία του Δημήτρη Χατζή- να στέκεται πολύ καλά απέναντι στους Πειραιώτες. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 6-6, ενώ και η πρώτη περίοδος είχε λήξει στο 3-3.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς κατάφερε να πάρει προβάδισμα στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου, όταν «έτρεξε» σερί 4-0 και ξέφυγε με 10-7, παρά το χαμένο πέναλτι του Παπαναστασίου σε εκείνο το διάστημα.

Στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 12-9, όμως ο ΝΟ Βουλιαγμένης αντέδρασε και κατάφερε να πλησιάσει στο γκολ (12-11). Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τον έλεγχο και με τέρματα των Κάκαρη και Φουντούλη διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-3, 2-4, 3-4

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης

ΓΚΡΟΥΠ 1

Παλ. Φάληρο - ΠΑΟΚ 8-13

Πανιώνιος - Περιστέρι 18-14

Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 15-10

Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 11-14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Ολυμπιακός 51 Παναθηναϊκός 51 Απόλλων Σμύρνης 42 Βουλιαγμένη 39 Πανιώνιος 33 ΠΑΟΚ 30 Παλαιό Φάληρο 22 Περιστέρι 18

ΓΚΡΟΥΠ 2

Χανιά - ΟΦΘ 15-7

Χίος - Γλυφάδα 14-20

Εθνικός - Υδραϊκός 9-14

ΝΟ Πατρών - Λάρισα 26-13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)