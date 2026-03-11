Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο σερί του στη φετινή Water Polo League, επικρατώντας με 15-10 του Απόλλωνα Σμύρνης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν πολύ καλή εικόνα σε άμυνα και επίθεση και έφτασαν στη 17η συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έφτασε τους 51 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή του Β1 Ομίλου, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλων Σμύρνης παρέμεινε στην 3η θέση με 42 βαθμούς.

Στην επόμενη αγωνιστική οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι των «αιωνίων».

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία, καθώς οι δύο ομάδες αντάλλαξαν γκολ στα πρώτα λεπτά και το σκορ διαμορφώθηκε γρήγορα στο 2-2. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω και με τέρματα των Γκιουβέτση και Μπανίσεβιτς πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά με 4-2.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με γκολ των Χαλυβόπουλου και Μπανίσεβιτς αύξησαν τη διαφορά στο 6-3, ενώ ο Σκουμπάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο το προβάδισμα. Ο ίδιος εκτέλεσε εύστοχα και πέναλτι λίγο αργότερα, διαμορφώνοντας το 8-4, πριν ο Καπότσης μειώσει σε 8-5 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα, όμως ο Απόλλων Σμύρνης προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο 11-10 λίγο πριν το τέλος της περιόδου, κρατώντας ανοιχτό το ματς.

Στην τελευταία περίοδο, όμως, οι «πράσινοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους. Με καλή αμυντική λειτουργία και καθοριστικά γκολ από Παπασηφάκη, Χαλυβόπουλο και Σκουμπάκη ξέφυγαν ξανά στο σκορ και «κλείδωσαν» τη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-3, 3-5, 2-0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Β1 Όμιλο:

Παλ. Φάληρο - ΠΑΟΚ 8-13

Πανιώνιος - Περιστέρι 18-14

Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 15-10

Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 12/03

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)