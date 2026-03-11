Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο για τον ΝΟ Πατρών

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα ο ΝΟ Πατρών, επικρατώντας με 26-13 του ΝΟ Λάρισας στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», στην Πάτρα.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β2 Ομίλου της Β΄ φάσης της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα της Πάτρας πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ. Με παραγωγική επίθεση και σταθερή παρουσία στην άμυνα, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης και έφτασαν σε μια άνετη νίκη απέναντι στην ομάδα της Λάρισας.

Με το τρίποντο αυτό ο ΝΟ Πατρών ανέβηκε στους 7 βαθμούς, ωστόσο παραμένει στην 7η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου, παίρνοντας πάντως σημαντική βαθμολογική «ανάσα». Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Λάρισας συνεχίζει στην τελευταία θέση με -1 βαθμό.

Οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 8-4, 6-5.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Β2 Όμιλο

Χανιά - ΟΦΘ 15-7

Χίος - Γλυφάδα 14-20

Εθνικός - Υδραϊκός 9-14

ΝΟ Πατρών - Λάρισα 26-13

Βαθμολογία: